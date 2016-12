Ginnastica ritmica, Italia d'oro e d'argento

Due medaglie per l'Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Stoccarda. Il capitano Marta Pagnini e le sue compagne Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Camilla Patriarca, Andrea Stefanescu hanno conquistato la medaglia d'oro nella specialità dei cinque nastri, imponendosi davanti alla Russia per soli cinque centesimi. Arriva invece l'argento nella finale con sei clavette e due cerchi, dove la Russia ha la meglio.