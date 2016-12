Ginnastica, Europei: bufera Ferlito, fuori dalla finale e insulta i giudici

19:43 - Carlotta Ferlito nella bufera. Dopo essere rimasta fuori dalla finale della trave degli Europei di ginnastica artistica in corso a Montpellier, l'atleta siciliana ha sfogato la rabbia su Twitter con frasi durissime nei confronti dei giudici: "Sono abituata a star fuori dalle finali per pochi millesimi e sono abituata a prendermela nel c..o. Supererò anche questi str...i?". Un tweet subito cancellato, troppo tardi per non sollevare un polverone.



Tanta la delusione per la Ferlito, che aveva appena chiuso al decimo posto rimanendo fuori dalle prime otto per un solo decimo di punto: decimo posto per lei, undicesimo per Vanessa Ferrari, anch'essa eliminata nella specialità. Ma lo sfogo ha fatto imbestialire la Federginnastica, che ha ripreso in maniera piuttosto dura la siciliana: "La Federazione si dissocia dal tweet della Ferlito sia nel contenuto sia, soprattutto, per la forma e per il linguaggio - le parole riprese sulla Gazzetta dello Sport -. La Federazione è un ente morale dal 1896, quindi ci teniamo che i nostri tesserati, in particolare quando sono in missione con le Nazionali, rispettino la nostra tradizione e la maglia azzurra nei loro comportamenti, dentro e fuori della pedana. Anche in seguito a una cocente delusione sportiva".