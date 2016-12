16 maggio 2015 Gerrard per l'ultima volta ad Anfield. I Reds salutano il capitano Steve G si trasferirà ai Los Angeles Galaxy dopo una vita al Liverpool Tweet google 0 Invia ad un amico

20:58 - La storia d'amore tra Steven Gerrard e il Liverpool è giunta all'ultimo capitolo. Oggi ad Anfield ultima partita con la maglia dei Reds davanti al pubblico che per 17 anni ha camminato al suo fianco. La città che ha dato i natali ai Beatles saluta una vera e propria icona del calcio mondiale. Per anni Gerrard è stato considerato il centrocampista con la C maiuscola, uno di quei giocatori capaci di guadagnarsi il rispetto degli avversari attraverso l'esempio e le qualità tecniche. Se ne va un pezzo di storia recente del calcio - che comunque continuerà a giocare oltreoceano - e non saranno solo i tifosi del Liverpool a sentirsi orfani di un giocatore leggendario, ma tutti gli appassionati di questo fantastico sport, perchè vederlo giocare con un'altra maglia non sarà mai la stessa cosa. La Kop è pronta a intonare: "You'll never walk alone" per l'ultima volta davanti al capitano, ricordando a tutti come il Liverpool e Gerrard sono una cosa sola, e che niente e nessuno, nemmeno lo scorrere del tempo, potrà mai separarli.