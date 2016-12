Germania, scandalo hot: Ozil ruba la fidanzata a Lell

Tempi difficili per Mesut Ozil, fermo fino a fine stagione per un brutto infortunio e ora anche al centro di uno scandalo sessuale che sta facendo parlare tutta la Germania. Il centrocampista dell'Arsenal è stato infatti sbattuto sulla prima pagina della Bild in seguito all'accusa, mossagli dall'ex terzino del Bayern Monaco ed ex compagno di nazionale Under 21 Christian Lell, di essere il responsabile della sua rottura con Melanie Rickinger, definita da Lull "un serpente" e "un'ammazza relazioni": "Mesut ha sfruttato la sua popolarità – si è sfogato il difensore sulla Bild - ed è entrato di prepotenza nella nostra relazione e questo non va bene".