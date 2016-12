12 novembre 2014 Garcia, quanto ti costa il cellulare! 122mila euro in due anni L’allenatore giallorosso si confronta col vice Bompard che guarda la partita dall’alto: non si può fare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:20 - In principio fu il telefonino usato al Picchi di Livorno alla prima giornata della scorsa stagione e pizzicato dalle telecamere: "Sarò multato? E perché? In Francia è permesso..." aveva commentato un sorpreso Garcia. In Francia, appunto, ma non in Italia, dove la regola numero 4 del giuoco del calcio recita: "L’uso di sistemi di comunicazione elettronica tra calciatori e/o staff tecnico non è consentito". Ma la Roma, che la regola la conosce, non se ne preoccupa: centoventiduemila euro "ben spesi", dicono a Trigoria.

E' questo il totale delle multe collezionate finora dal tecnico francese (11), l'ultima delle quali, da 10 mila euro, arrivata dopo la partita con il Torino "Per avere un componente della panchina fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente". Dalle casse della Roma fin qui sono usciti 122mila euro, 52mila solo in questo campionato, nel quale le sanzioni sono già 5 in 11 giornate. Il vice di Garcia, Frederic Bompard, segue infatti tutti i primi tempi dall'alto, dalla tribuna, e trasmette i suoi consigli al tecnico: "E' un modo di lavorare, se possiamo correggere qualcosa lo facciamo" disse il vice in passato, ma se non si può fare, esiste un modo di far smettere Garcia?