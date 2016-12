Galles, rugbiste nude alla meta: il Principe William apprezza

Le rugbiste di Gwernyfed, in Galles, hanno posato senza veli per beneficenza e il calendario è stato presentato in occasione del match tra Galles e Australia. Dodici scatti 'nude look', come ormai ogni anno un qualche club in giro per il mondo decide di fare, che l'erede al trono d'Inghilterra ha sfogliato molto divertito durante la cena di gala offerta a margine del test match di Cardiff: William ha poi mostrato una delle foto dicendo: "Ehi, posso consigliarvi questo mese?".