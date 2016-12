Francia in lutto: chi era Alexis Vastine

10:31 - La Francia piange Alexis Vastine: il 28enne pugile, originario di Pont-Audemer nell’Alta Normandia, era considerato un boxeur maledetto in patria a causa delle delusioni olimpiche che avevano costellato la sua carriera. Dopo il bronzo a Pechino 2008, aveva messo nel mirino l’oro ai Giochi di Londra 2012 ma la sua corsa si era fermata tra le lacrime ai quarti di finale. Recentemente aveva deciso di riprovarci nel 2016 a Rio.

Le sue lacrime sul ring ai Giochi di Pechino 2008 avevano commosso la Francia intera: “Ho lottato, ho sanguinato e ho preso botte”, diceva Alexis Vastine dopo la sconfitta in semifinale contro il futuro campione olimpico Felix Diaz, dominicano. Un ko che arriva a seguito di una decisione arbitrale molto contestata, uno scenario che si ripete anche quattro anni dopo a Londra dove il sogno a cinque cerchi di Vastine sfuma ai quarti di finale contro l’ucraino Taras Shelestiuk.



Una volta può succedere, due no e stavolta il pugile di Pont-Audemer non trattiene la rabbia sfogandosi coi cronisti: “Provo un senso di ingiustizia. Lo voglio dire chiaramente: questa è politica, non è sport”. La delusione di Londra è devastante per Vastine: “Dopo Londra era caduto in depressione e non sapeva se sarebbe più tornato sul ring - rivela Brahim Asloum, unico pugile francese laureatosi campione olimpico (a Sydney 2000) oggi dirigente federale -. Ma ultimamente si era ripreso e il suo ultimo desiderio era quello di riprovarci: si stava preparando per Rio 2016”. All’inizio dell’anno la sorella di Alexis, Celie, era deceduta in un incidente stradale: aveva 21 anni.