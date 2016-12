Francia, Deschamps su Benzema: "No comment"

Le dichiarazioni roventi di Karim Benzema dopo l'esclusione dai convocati della Francia continuano a far discutere. Il ct transalpino, Didier Deschamps, non ha commentato: "Non entro in questo dibattito - ha ribadito dal ritiro austriaco -. Non ho reazioni, niente da dire e sono concentrato su ciò che ci aspetta in campo. Oggi c'è gente che non ama questa squadra, siamo qui per far cambiare loro idea all'unanimità".