Francesco, lʼitaliano senza una gamba che incanta il Barça

Francesco ha anche partecipato ai Mondiali di calcio per amputati del 2014 in Messico, dove da capitano ha portato la nazionale italiana al nono posto.

Il pensiero del ragazzo emiliano è chiaro: "Bisogna sempre avere un atteggiamento positivo e non arrendersi alle avversità. In campo non voglio essere trattato in maniera diversa perché ho una gamba sola, voglio che gli avversari siano aggressivi anche contro di me". Per il Barça lo sviluppo dei giovani è di primaria importanza, e il racconto di Francesco è stato un ottimo messaggio di incoraggiamento per i più piccoli. Un ragazzo umile che ha superato ogni difficoltà grazie alla sua forza di volontà