Wrestling, troppi atleti morti troppo giovani

Bam Bam Bigelow, nome di battaglia dello statunitense Scott Charles Bigelow, noto anche come "The Beast from East". E' morto nel 2007 a soli 46 anni per aver assunto una quantità letale di droghe presenti, cocaina e benzodiazepina (un ansiolitico). L'autopsia inoltre ha rivelato che il wrestler soffriva di cuore