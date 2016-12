12 di 12 Ansa

Serie A: una nuova squadra da Europa

<strong>Clarence Seedorf -</strong> Prima esperienza da allenatore (ha lasciato il campo e il Botafogo nel giro di 24 ore), ma il nome pesa come pochi: ecco perché in panchina abbiamo scelto il Professore. In campo, sapeva insegnare calcio (proprio col cervello, non solo con i piedi), quindi dal punto di vista tecnico-tattico è una garanzia. Resta da scoprire, però, sotto molti punti di vista. Nel calcio di oggi, nessuno (ma proprio nessuno) può esimersi dalle due fasi: ai calciatori bisogna alimentare l'acume tattico senza togliere una goccia di sudore all'agonismo, e in questo Clarence era in difetto. Non tutti sanno tirare fuori il 100% da se stessi a piacimento come era in grado di fare lui. Si affiderà a un allenatore per l'attacco (Crespo) e a uno per la difesa (Stam più che Tassotti). Il calcio, però, non è il basket: Phil Jackson era un'altra cosa, per intenderci. Dovessimo scommettere due lire, però, su Seedorf le scommettiamo volentieri: ha troppo talento e troppa testa per fallire in questa nuova carriera (l'avventura al Milan fa discorso a sé).