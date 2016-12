2 di 10 Dal Web

Dal Web

Serie A senza soldi, i big che possono partire

<strong>BALOTELLI</strong> - Forse una delle peggiori stagioni della sua carriera, ma nonostante questo sono già arrivati 17 gol. Il Mondiale potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per far lievitare la sua valutazione e se qualcuno dovesse bussare alla porta del Milan con 30 milioni o più, per i rossoneri sarebbe quasi impossibile non accettare.