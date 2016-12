3 di 11 SportMediaset

SportMediaset

Infortuni, una stagione maledetta per tanti

MARIO GOMEZ - Arrivato in estate come uno dei colpi più rumorosi del calciomercato italiano, l'ex Bayern ha giocato solo tre partite prima di fermarsi per un infortunio al ginocchio, che gli sta complicamdo tantissimo la sua nuova carriera italiana, di fatto ancora non cominciata