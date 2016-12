4 di 12 Italy Photo Press

Italy Photo Press

Carpi, una favola costruita in casa che sta battendo anche Lotito

<strong>Riccardo GAGLIOLO</strong> - Difensore classe 1990 protagonista sia in Prima Divisione che in Serie B. Anche lui pescato nel 2012 in Serie D dall'Imperia è diventato un punto fermo della difesa biancorossa. Quest'anno ha dato il meglio di sé anche in fase realizzativa con 5 gol