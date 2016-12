9 di 11 Italy Photo Press

Calciomercato, la top ten dei colpi più cari del 2013

9 - Mario Goetze (Bayern Monaco - 37 milioni) - Il suo acquisto ha infuocato ancora di più la scorsa finale di Champions League. Un colpo di mercato che verrà ricordato come il non plus ultra della pretattica, in vista della gara più importante della stagione contro l'avversario mentalmente più ostico. Alla fine Goetze, quella partita, l'ha vista dalla tribuna, con buona pace delle parti in causa. E' stato lui il primo regalo della dirigenza Bayern al nuovo tecnico Guardiola.