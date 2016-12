1 di 15 Twitter

Twitter

Calciomercato, ecco i migliori colpi della Serie A

GONZALO HIGUAIN (JUVENTUS) - E' senza ombra di dubbio il colpo dell'estate in Serie A. Non solo per la cifra record spesa dai bianconeri per pagare la clausola rescissoria di 90 milioni, ma anche per il clamore e le polemiche che il passaggio dal Napoli alla Juve ha creato per giorni. All'argentino da 36 gol in campionato sono bastati 9 minuti per dimostrare ai pochi scettici che è stato un ottimo affare.