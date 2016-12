7 di 10 SportMediaset

SportMediaset

Calcio, 5 italiani nella top ten dei migliori vecchietti in attività

Kazuyoshi Miura, 48 anni, ha giocato 619 partite in carriera, delle quali 21 in serie A con la maglia del Genoa, e ha collezionato 174 reti. Il calciatore giapponese ha smesso di giocare in "campo grande" e dal 2012 gioca a calcio a 5 in Giappone.