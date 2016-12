10 di 30 Ansa

Ansa

10 anni fa moriva il Pirata che ha fatto sognare l'Italia

Tour del '98: Ullrich tenta l'ultimo assalto per strappare a Pantani la maglia gialla nella tappa di Albertville, ma il Pirata non molla e arriva a Parigi in maglia gialla. Festa sul podio e poi foto con Felice Gimondi. Il Pirata ha conquistato la Francia e sfila in passerella sugli Champs Elysees con i compagni