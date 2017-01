Wehrlein, che rischio: tocca Massa e si ribalta

Attimi di paura per Pascal Wehrlein alla Race of Champions. A Miami il giovane tedesco, fresco d'ingaggio con la Sauber, ha perso il controllo del su buddy e, dopo aver toccato Felipe Massa, si è ribaltato. Il pilota in orbita Mercedes è uscito illeso così come il suo passeggero. A vincere la gara dei campioni è stato l'ex F1 Juan Pablo Montoya che in finale ha battuto il danese Kristensen. Vettel, invece, non ha superato le batterie: ko contro Castroneves e Pastrana.