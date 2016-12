Vettel sicuro: "Ferrari, voglio riportare la magia degli scorsi anni"

Sebastian Vettel fa il bilancio dei suoi primi sei mesi alla Ferrari . "Sono stati mesi fantastici, con un ottimo inizio di stagione. Sono contento di come vanno le cose". La Mercedes pare irraggiungibile: "Stiamo spingendo al massimo e stiamo già ottenendo grandi risultati. Andare forte come loro? Non è semplice. Il passo che abbiamo compiuto rispetto alle altre scuderie è già grande, ora ci resta da fare l'ultimo, quello più difficile".

"VINCERE GIA' L'ANNO PROSSIMO? CI PROVIAMO""La passione della gente è incredibile, sono molto fiero di questo. Il mio sogno è quello di riportare la Ferrari a vivere quel periodo magico che ha vissuto qualche anno fa. Vincere già l'anno prossimo? Speriamo, ci stiamo lavorando, per vincere non solo l'anno prossimo, ma tutti gli anni". Vettel ha parlato anche del momento delicato di Kimi Raikkonen: "È veloce, ha tantissimo talento. Ha avuto alti e bassi, con errori che possono capitare a tutti. Se rimarrà? Spero, ma non spetta a me decidere queste cose. Siamo concentrati sul futuro della Ferrari".