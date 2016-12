Vettel si schiera con Rossi: "Ha fatto assolutamente la cosa giusta"

Anche Sebastian Vettel si è schierato apertamente con Valentino Rossi . Il tedesco della Ferrari non ha dubbi sui fatti di Sepang: "In Malesia ha fatto assolutamente la cosa giusta". Dal Messico arrivano parole di grande stima per il centauro della Yamaha: "E' un lottatore, spero possa vincere il suo decimo Mondiale. A Valencia può sicuramente farcela".

Vettel fa il tifo per il Dottore: "A Sepang Rossi non ha sbagliato nulla nei confronti di Marquez. Si merita il Mondiale per la carriera e per quanto fatto quest'anno".



Passando alla Formula 1, il quattro volte campione del mondo è pronto per scendere in pista: "E' un circuito interessante e abbastanza tecnico. Possiamo fare bene con questi lunghi rettilinei. Il nostro motore funziona bene ed è cresciuto nel corso della stagione". L'obiettivo è quello di arrivare secondo nel Mondiale: "Purtroppo non possiamo più vincere. Voglio arrivare dietro ad Hamilton in campionato".