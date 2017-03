C'è ottimismo in casa Ferrari dopo il terzo giorno di test F1 a Barcellona. Il primo commento positivo è di Sebastian Vettel: "Mi sento meglio dello scorso anno. La trazione è aumentata molto, ed è come un’aspirina, cura un po' tutto". Comunque c'è la volontà di fare un passo alla volta e il tedesco se l'è cavata con una battuta: "Faremo meglio del 2016? Ci vuole tempo. Non ho la sfera di cristallo, ma due altre sfere... che non mi dicono molto".