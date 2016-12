Vettel ci crede:"Mettiamo pressione alle Mercedes"

L'amarezza per il terzo posto in qualfica ("Volevo fare meglio, non so cosa sia successo nel secondo giro della Q3") è già alle spalle per Sebastian Vettel: "Speriamo di fare la stessa partenza di due settimane fa. Dobbiamo mettere pressione alle Mercedes. Possiamo vincere, ci credo e staremo a vedere cosa succede". Il tedesco è soddisfatto della sua SF16-H: "Non c'e' un posto sulla pista dove la macchina non sembri perfetta".