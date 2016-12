Verstappen: "Sono molto veloce in gara"

Domenica in Italia per Max Verstappen che, a Brisighella, ha ritirato il premio Bandini per il suo talento precoce. Il pilota Red Bull è stato intervistato in esclusiva dalla nostra Anna Capella: "Ho perso un bel po' di punti nelle prime quattro gare, ma penso che al momento le Mercedes siano troppo forti. Dovrebbero succedere molte cose per vedermi combattere per il Mondiale. Dal terzo al sesto posto siamo tutti molto vicini e sono concentrato per arrivare nella posizione migliore". L'olandese sta stupendo tutti: "Cerco di dare sempre il massimo e prima o poi sarò competitivo per vincere il Mondiale, conta solo quello. Penso di essere bravo e veloce in gara. Il mio idolo? Il mio papà Jos è sempre stato il mio eroe".