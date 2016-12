Sochi, la Marussia decide di non sostituire Bianchi

15:13 - Il team Marussia ha deciso di non sostituire Jules Bianchi nel week-end del Gp di Russia, a Sochi. In pista avrà dunque solo la vettura guidata dall'inglese Max Chilton. La decisione è stata presa "in segno di rispetto" per Bianchi, ricoverato in condizioni critiche, dopo lo spaventoso incidente a Suzuka, durante il Gp del Giappone. "E la misura più adeguata alle difficili circostanze di questo fine settimana", hanno fatto sapere dalla Marussia.