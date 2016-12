Schumi, la carriera in mostra a Marburg

A Marburg, in Germania, è stata inaugurata una mostra su Michael Schumacher. L'esposizione in onore del sette volte campione del mondo resterà aperta due anni e mostrerà anche delle vetture guidate dal tedesco e alcuni oggetti appartenuti a lui e mai esposti al pubblico. "La mostra ravviva il ricordo dei tempi in cui Michael correva con Ferrari, Mercedes e Benetton", ha detto la sua manager Sabine Kehm, parlando a nome della famiglia. All'inaugurazione erano presenti anche la moglie Corinna, i due figli, Gina Maria e Mick, e papà Rolf.