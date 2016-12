13 novembre 2014 Schumi: 20 anni fa il primo titolo Mondiale Ad Adelaide sfida senza esclusioni di colpi con Damon Hill. Con il tedesco che... di LUCA BUDEL Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - Dal giorno della prima festa sono passati già vent’anni. Un trionfo controverso quello di Michael Schumacher. Adelaide, 13 novembre 1994. Le sequenze finali lo ritraevano dietro le reti con il sorriso, dopo aver compreso che Damon Hill si stava ritirando a causa della rottura della sospensione. Ciò che accadde in pista pochi secondi prima fu un atto che in Inghilterra venne considerato una vigliaccata. Schumacher stava controllando a fatica la Williams di Hill.

Poi un errore, l’impatto contro il muretto e il rientro in pista. Ingenuamente Hill cercò il sorpasso nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Schumi non avrebbe potuto continuare la sua corsa con la Benetton gravemente danneggiata dal botto. Sarebbe bastato un minimo di lucidità in più, dote che divide il buon pilota dal campione vero. Il campione vero è anche cattivo. Cattivo come Schumi che si rimise in mezzo alla pista facendosi centrare senza troppe preoccupazioni da Hill, in un tratto lento della pista. 13 novembre è la data stampata sul primo dei sette autografi che Schumi ha messo sulla coppa. Vent’anni dopo in una stanza attrezzata nella sua tenuta di Gland, vicino a Losanna, Michael sta continuando a lottare per qualcosa di molto più importante di un titolo mondiale.