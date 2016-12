Schumacher, la manager: "Ci manca, speriamo che un giorno torni con noi"

"Michael è il pilota più vincente della storia della Formula 1 e in giornate come questa è bello ricordarlo - ha proseguito la Kehm -. Non è qui, e ci manca. Sappiamo tutti cos'è accaduto e non si può cambiare. Possiamo solo sperare che grazie a tutto quello che abbiamo qui, con pazienza e continuo supporto, un giorno sarà qui di nuovo con noi".



Parole accorate, che seguono le invece meno rassicuranti dichiarazioni di Montezemolo in relazione allo stato di salute del campione dopo il grave incidente sugli sci del dicembre 2013. "Le ultime notizie sulle condizioni di Schumi non sono buone", aveva dichiarato l'ex presidente della Ferrari.