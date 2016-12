Rosberg: "Hamilton è il rivale di tutta la mia carriera"

"Non posso dimenticarmi di quel momento in cui stavamo in vacanza, credo fosse il 2000, ed eravamo seduti al ristorante solo noi due - ha continuato Rosberg -. Ci mettemmo a parlare e io gli dissi 'immagina se un giorno fossimo insieme nella miglior scuderia della formula uno e lottassimo per il titolo'". "Questo accadeva sedici anni fa e adesso sono tre che stiamo nella migliore scuderia e ci sfidiamo per il titolo - ha proseguito Nico -. Quindi è successo davvero, e io credo sia una storia incredibile".



"Ho molta fortuna a poter vivere un momento come questo", ha detto ancora Rosberg parlando del titolo che si avvicina. "La mia famiglia mi ha aiutato molto, perché la vita privata interagisce sempre con quella sportiva - ha aggiunto Nico -. Se vivo una giornata storta, poi vado a casa e poi mi sento meglio e torno ad essere felice. Di sicuro questo mi aiuta".



Poi un omaggio al Brasile: "Mi dispiace che Felipe Massa lasci al termine di questo campionato. E' stato un grande pilota, e spero che il Brasile ne trovi presto un altro come lui. Felipe è stato protagonista di duelli incredibili, come quelli con Hamilton nel 2008".