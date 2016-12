Rosberg: "Ritiro? La mia scelta è irreversibile"

Continua il tour in giro per l'Europa del fresco campione del mondo di F1 Nico Rosberg. A Bologna il tedesco ha ricevuto il Casco d'Oro di Autosprint per il Mondiale appena conquistato: "La decisione del mio ritiro dalle corse è irreversibile? Sì, però ai tifosi dico anche di guardare dietro". Sul suo sostituo in Mercedes se l'è cavata con una battuta: "Spero un pilota bravo che faccia una bella lotta con Hamilton".