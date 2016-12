Roc, Vettel si laurea "campione dei campioni"

Sebastian Vettel è campione dei campioni: il tedesco ha vinto per la prima volta in carriera la Race of Champions. A Londra il ferrarista ha vinto la tradizionale gara di fine anno con i migliori piloti di tutte le specialità che si è disputata nello Stadio Olimpico di Londra. Seb ha battuto in finale Tom Kristensen e ha dedicato la vittoria all'amico Schumacher: "Contento di aver onorato Michael".