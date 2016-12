Ritrovati in un lago 20 trofei rubati alla Red Bull 

17:03 - Incredibile, ma vero. Circa una ventina degli oltre 60 trofei rubati alla sede della Red Bull a Milton Keynes lo scorso 6 dicembre sono stati ritrovati dalla polizia in fondo al lago Horseshoe, vicino a Sandhurst. I ladri potrebbero aver deciso di buttarli dopo aver scoperto che molta refurtiva era composta da repliche di basso valore.

"Alcuni trofei sono stati recuperati nel Lago Horseshoe - si legge in una dichiarazione della Polizia -: stimiamo che siano circa una ventina, ma siamo in contatto con la Red Bull per stabilirne il numero esatto, visto che alcuni sono danneggiati".