Ricciardo, brindisi d'addio a Jules Bianchi

Lacrime e commozione. Ma non solo. Dopo il funerale di Bianchi, l'amico e collega Daniel Ricciardo ha invitato alcuni presenti alla cerimonia ad alzare i calici in onore di Jules. Un gesto tipico della cultura anglosassone per ricordare i defunti. "For Jules", ha scritto il pilota della Red Bull su Twitter pubblicando due foto del brindisi per l'amico scomparso dopo nove mesi di coma.