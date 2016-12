Red Bull, rapina alla factory: rubati tutti i trofei

23:38 - Tutto ciò che è rimasto è solo qualche fotografia raffigurante Sebastain Vettel in ammirata contemplazione del muro vestito di trofei costruito anche grazie al suo contributo. Era il 2 dicembre e Vettel stava salutando la squdra definitivamente. Stanotte un gruppo di ladri ha messo in atto una spericolata e audace rapina, sfondando l'ingresso della factory Red Bull e portando via i 64 trofei d'argento posti dalla scuderia in bella vista.



La polizia è stata chiamata all'1.30 ed è arrivata alla fabbrica poco dopo. Troppo tardi, poiché i rapinatori si erano già dileguati.

L'ex pilota e consulente della Red Bull Helmut Marko ha dichiarato ai microfoni di Sport Bild: "E’ stata una fortuna che nessuno dei nostri addetti è rimasto ferito. Un agente della sicurezza era dall’altra parte dell’edificio quando tutto ciò è successo. Abbiamo il sospetto che la banda scioglierà i nostri trofei ora, visto che il prezzo dell’argento è davvero molto elevato. Solo così potranno sfruttarlo, non avrebbero altro modo di venderlo e questo è fin troppo evidente Ma il valore dei trofei è comunque basso, perché gran parte di essi erano repliche".



Last Night’s Factory Break-In. Offenders steal more than 60 trophies . Full details here: http://t.co/1q5dIPS7ln pic.twitter.com/XnW817r4qB

