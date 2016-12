Raikkonen attacca il muretto Ferrari: "Strategia che non rifarei"

Un'altra domenica chiusa con l'amaro in bocca per Kimi Raikkonen . Il finlandese ha accarezzato l'idea di portarsi a casa il terzo posto, ma la strategia del muretto Ferrari l'ha tradito. Colpa dell'ultimo pit stop fatto un giro dopo Hamilton che l'ha sorpassato senza fare fatica: "Non so se rifarei la stessa strategia. Forse qualcosa poteva cambiare, mi sarei potuto fermare un giro prima ma è troppo tardi".

Così non è servito a nulla il bel sorpasso su Hamilton al giro 33: "Lewis ha fatto un errore sulla curva 7, abbiamo lottato per qualche curva e sono riuscito a superarlo ma non è cambiato molto".



Raikkonen molto contrariato col suo box anche durante la gara. Via radio mentre lo incitavano ha risposto: "Dovevo andare più forte in pitlane?".