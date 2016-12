Montezemolo: "Volevo Bianchi alla Ferrari"

10:31 - "Sono molto triste per quanto accaduto a Bianchi, un ragazzo che è nato con noi e a cui pensavamo come nostro pilota del futuro". Il giorno dopo l'incidente di Suzuka, il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, rivela quali fossero le intenzioni del Cavallino: "Se, come credo, si dovranno schierare tre macchine l'anno prossimo, pensavamo a lui per la terza monoposto e sarebbe stato perfetto. Spero solo di aver qualche notizia positiva".

Montezemolo, che tra una settimana lascerà la presidenza della Ferrari, è intervenuto sull'incidente di Bianchi mentre era in visita al Salone Nautico di Genova: "Purtroppo - ha aggiunto - si ragiona quasi sempre con il senno del poi. Tragedie come quella di Suzuka devono far riflettere se qualcosa non ha funzionato, se c'è stato qualcosa che si doveva cambiare. Certamente domenica è stata una corsa molto particolare, con poca visibilità alle tre del pomeriggio e con tanta acqua. Ne abbiamo fatte anche altre di gare con queste condizioni e non è successo niente. L'importante però è capire il perché dell'incidente per evitare che accada di nuovo".