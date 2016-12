Montezemolo: "Su Schumacher ho notizie non buone"

" Purtroppo non buone ". Così Luca Cordero di Montezemolo , intervistato da Giovanni Floris al Quattroruote Day di Milano, ha definito le ultime notizie che ha ricevuto riguardo alle condizioni di Michael Schumacher . L'ex campione del Mondo di Formula 1 con la Ferrari è costretto su un letto dal dicembre 2013 dopo un incidente sugli sci in Francia.

Montezemolo ha raccontato lo stretto legame avuto con Schumacher: "È stato un grandissimo pilota, con cui ho condiviso un lungo tratto di strada umana e professionale, abbiamo avuto anche il piacere di avere i rispettivi figli quasi in contemporanea. La vita, però, è strana: l'incidente del 1999 fu colpa nostra, non sua. Ora una caduta sugli sci lo ha rovinato". Montezemolo ha anche difeso Schumi e la sua presunta spericolatezza sugli sci: "Michael non era uno sciatore spericolato, fuori dalla pista è sempre stato prudente. Lo era soprattutto sugli sci".



Poi una battuta sulla Ferrari: "È una Ferrari diversa dalla mia, è un'altra cosa, ma la seguo ancora. Dopo la mia famiglia, è stata, è e sarà la cosa più importante della mia vita".