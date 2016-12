Montezemolo: "Non c'è F1 senza Monza"

Anche Luca Cordero di Montezemolo si unisce al coro dei supporter del Gp di Monza, escludendo "nella maniera più assoluta" che quello di quest'anno possa essere l'ultimo Gran Premio nell'autodromo brianzolo. "Ne ho parlato anche con Ecclestone due giorni fa - ha detto Montezemolo -. Da sempre la Ferrari e' stata vicina a Monza, come anche tutto il mondo dei tifosi. Non ci puo' essere una Formula 1 senza Monza.

L'ex numero uno della Rossa ha parlato a Expo, a margine della cerimonia ufficiale per la giornata nazionale del Bahrain. E non ha usato giri di parole per chiarire la sua posizione sul Gp di Monza: "Monza deve rendersi conto che deve fare quello che è necessario. Ma vedrete che non ci saranno problemi".