Mercedes, Toto Wolff: "Rosberg coraggioso, grazie di tutto"

Il ritiro di Rosberg è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel circus. Ma anche la Mercedes sembra aver accolto con stupore la decisione del fresco campione del mondo. " Nico è stato coraggioso - ha spiegato Toto Wolff -. Ha realizzato il suo sogno e noi accettiamo la sua scelta e lo ringraziamo per quello che ha fatto". "Per il team è una situazione inaspettata, ma eccitante - ha aggiunto -. Ci prenderemo il tempo necessario per valutare le opzioni ".

"E' impossibile descrivere una persona in poche parole - ha proseguito l'executive director -. Nico è una combinazione speciale di talento naturale e spirito combattivo che l'hanno portato fin dove è arrivato oggi". "Durante la sua carriera molti erano convinti che fosse destinato a vincere perché suo padre era un campione del mondo - ha continuato -. E questa cosa ha reso il suo successo ancora più grande, perché ha sempre dovuto lavorare duro con il peso di grandi aspettative sulle sue spalle". "In Mercedes Nico è stato un guerriero implacabile, capace di sollevarsi nei momenti difficili, guadagnandosi il rispetto di questo sport con la sua tenacia e il suo spirito combattivo", ha aggiunto Wolff.



"Dal 2010 ha messo la sua energia al servizio del nostro team e siamo diventati grandi grazie anche a lui - ha proseguito l'executive director -. Gli diciamo soltanto grazie per l'incredibile contributo che ha dato ai nostri successi insieme a due altri grandi piloti, Michael e Lewis". "Per il team è una situazione inaspettata, ma anche eccitante - ha concluso Toto -. Stiamo entrando in una nuova era di cambiamenti tecnici e c'è un posto libero per la prossima stagione in Mercedes. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per valutare le opzioni e poi prenderemo una decisione per il futuro".