15 maggio 2016 15:39 Mercedes, Lauda: "Hamilton ha guidato come uno stupido" "Un incidente inaccettabile, così non va. Parlerò con Lewis e Rosberg"

Niki Lauda infuriato per l'incidente durante il primo giro del GP di Spagna che ha messo fuori Rosberg ed Hamilton. Il presidente non esecutivo della Mercedes AMG F1, a caldo, ha puntato il dito contro l'inglese: "Lewis è stato troppo aggressivo, ha guidato come uno stupido. Per me lui ha più colpe rispetto a Nico". L'ex pilota austriaco non ci sta: "E' una cosa inaccettabile vedere due Mercedes fuori dopo poche curve".



Il pensiero di Lauda è chiaro, nessun giro di parole: "E' una cosa davvero stupida, sono molto deluso. Provocare un incidente al primo giro per la prima posizione è assurdo. I piloti sono pagati per vincere la gare, non per comportarsi così. Cosa dirò loro? Lo sentiranno".

WOLFF: "INCIDENTE DI GARA""E' una situazione difficile per la squadra. Abbiamo perso potenzialmente 43 punti, un primo e un secondo posto, ma noi dobbiamo considerare quanto successo come un incidente di gara tra due avversari". Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, commenta così l'autoeliminazione nel primo giro di del GP di Spagna di Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Dopo il briefing tra i due piloti e la squadra, Wolff non ha voluto attribuire maggior responsabilità ad uno o all'altro: "Forse uno è un po' più colpevole, ma dovremo approfondire meglio. Comunque non credo che nessuno di loro sia penalizzato perché non c'è, credo, una netta responsabilità di uno o dell''altro". "Troppa pressione nel team? Certo, ma è una buona pressione, che fa bene".



Prima di Wolff si era espresso, con cautela, anche il presidente della Daimler-Benz, Dieter Zetsche: "E' stato un incidente - ha detto -. Sono ovviamente deluso. Responsabilità? Dobbiamo indagare".