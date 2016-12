Mercedes, Hamilton: "Per la prima volta ho fatto la scelta perfetta"

E' un Lewis Hamilton al settimo cielo quello che commenta la meravigliosa vittoria di Silverstone. "Sono davvero esaltato. In partenza ho perso aderenza, ma questo ha reso la gara più emozionante, anche per i fan. Il pit-stop? Per la prima volta ho fatto la scelta perfetta e negli ultimi giri ho cercato di tenere duro. Spero di continuare così anche in campionato", ha detto l'inglese della Mercedes, sempre più leader del campionato.

Poi un applauso ai suoi tantissimi tifosi giunti sotto il podio per festeggiarlo. "Che accoglienza. Sono davvero grato di questo sostengo, non ce l'avrei fatta senza di voi. Mi spingevate ogni giro, grazie mille", ha aggiunto. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco Nico Rosberg, che prima dell'ultimo scroscio di pioggia stata assaporando il gusto del sorpasso. "Me la potevo giocare per la vittoria, ma alla fine lui ha fatto la mossa giusta. Ho perso, complimenti a Lewis. Comunque, guidare qui è sempre un'atmosfera incredibile", le sue parole. Il più deluso di tutti, però, è Felipe Massa, che ha perso un podio che sembrava suo dopo una gara fantastica. "Il mio è un sorriso a metà. Ho fatto una partenza incredibile e una bella lotta con chi era dietro, ovvero le Mercedes. Poi ho perso tempo nel pit-stop per pulire l'ala posteriore. Con le gomme dure avevamo un buon passo, ma con la pioggia abbiamo sbagliato e ci siamo fermati troppo tardi. Sono frustrato per aver perso un podio che avevamo in mano", l'amarezza del brasiliano.