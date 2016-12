Mercedes, Hamilton: "Non ho paura di Alonso, l'ho già battuto"

"Sarei felice di correre contro chiunque, ma in termini di ciò che è meglio per la squadra, non credo che Alonso sia l'idea migliore". Hamilton smentisce anche il fatto che non gli interessi chi sia il suo compagno: "E' importante chi occuperà la seconda vettura, anche per il morale della squadra. Dobbiamo fare in modo che chi viene sia almeno buono come quello che abbiamo avuto, o meglio, in termini di creazione di quell'energia. Ho vissuto le divisioni nel passato e non consiglio vivamente un tale scenario".



Hamilton dovrà comunque avere pazienza come i tifosi della Mercedes perchè dalla scuderia fanno sapere che non verranno prese decisioni prima del 3 gennaio quando finiranno le vacanze di fine anno. Tra i favoriti per ereditare il volante del campione del mondo Rosberg che si è ritirato con una mossa a sorpresa Ocon, Button, Verlein.