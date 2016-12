Mercedes, Hamilton: "Ho dominato" 

20:05 - Da una parte Hamilton felice e sorridente, dall'altra Rosberg tirato come una corda di violino: umori totalmente diversi in casa Mercedes dopo le qualifiche in Bahrain. Il poleman inglese al settimo cielo: "Finalmente ho dominato, questo era il mio obiettivo. Questa stagione mi sta dando delle ottime sensazioni". Scuro in volto il tedesco: "Sono deluso, ho sottovalutato la velocità di Vettel pensando troppo alla gara".

Hamilton ha un ottimo feeling con la sua vettura: "Mi sento alla grande, sono molto felice. I miei giri sono stati piuttosto buoni: si può sempre migliorare, ma sono davvero grato di poter guidare questa monoposto che mi consente di attaccare le curve in un modo simile, mentre nel 2014 non ero in grado di farlo nella stessa maniera".

Per la gara Lweis prevede una battaglia con la Ferrari: "Abbiamo analizzato centinaia di volte quanto successo a Sepang, ma come abbiamo visto, le Ferrari sono molto veloci, e saranno difficili da battere. Hanno un fenomenale passo gara, ma noi partiremo in una posizione di vantaggio, e dovremo prendere tutte le precauzioni er gestire al meglio gli pneumatici. Non vedo l’ora di vivere questa battaglia".

Strategia sbagliata per Nico Rosberg: "Ho pensato troppo alla gara, sottovalutando il potenziale di Sebastian. Non pensavo riuscisse a battermi, mi ha sorpreso. Mi sono sbagliato io, sono stato un po' scemo e ho pagato, ritrovandomi terzo. Domani la gara è lunga e dobbiamo fare un bel risultato. La macchina sta bene e possiamo andare forte. La partenza sarà importante per me. Sto cercando di essere positivo ma non conta essere arrabbiato. Sono convinto che possiamo fare bene".