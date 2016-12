La Mercedes: "Cerchiamo un pilota motivato e con esperienza"

Sono giorni cruciali in casa Mercedes che, col ritiro inaspettato di Rosberg, si è ritrovata con un sedile libero. La casa tedesca sta valutando diversi piloti, da Alonso a Bottas passando per Perez e Wehrlein, e ha trovato anche il modo di sdrammatizzare. Infatti su Autosport è apparso un annuncio divertente del team: "Cerchiamo un pilota con questi requisiti".



Il sostituto del campione del mondo dovrà essere "motivato con un forte desiderio di vincere e predisposto per il lavoro di squadra. Tu dovrai avere una comprovata esperienza sui circuiti incluso sterzare, frenare e in particolare accelerare. Avere una super licenza Fia potrebbe essere un vantaggio…. Il candidato di successo dovrebbe essere un forte comunicatore bravo a dare dei feedback sull’assetto della macchina, identificare con precisione punti di forza e di debolezza dei nostri concorrenti, mostrare pazienza di fronte alla pressione mediatica"



Naturalmente spazio anche ai benefit: "Noi chiediamo il meglio ai nostri dipendenti. Per questo motivo offriamo un pacchetto molto allettante, un bonus generoso, assicurazione sulla vita, copertura sanitaria privata. Il programma di leasing della Mercedes, palestra sul posto, e convenzioni con ristoranti".



Dopo la trattativa lampo su twitter con Verstappen, ecco l'ultima trovata della Mercedes che non ha perso il sorriso.