La F1 scende in campo

Il designer brasiliano Caio Galdino ha immaginato come potrebbero essere i completi delle scuderie più importanti se dovessero correre sulla fascia, invece che sull'asfalto. Ecco le divise delle scuderie di F1 ispirate alle livree delle macchine in pista. Per la Ferrari il kit non può essere che rosso, arricchito da dettagli asimmetrici in bianco su maglia e pantaloncini e il cavallo serigrafato al centro.