Jules Bianchi, parla la famiglia: "Lesione assonale diffusa"

IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA BIANCHI

"Questo è un momento molto difficile per la nostra famiglia, ma i messaggi di sostegno e di affetto per Jules da tutto il mondo sono stati una fonte di grande conforto per noi. Vorremmo esprimere il nostro sincero apprezzamento.

Jules rimane nell'unità di terapia intensiva del Mie General Medical Center di Yokkaichi. Ha subito una lesione assonale diffusa ed è in condizioni critiche, ma stabili. I professionisti medici in ospedale stanno fornendo il miglior trattamento possibili e siamo grati per tutto ciò che è stato fatto dopo il suo incidente.

Inoltre siamo grati della presenza del Professor Gerard Saillant, Presidente della Commissione Medica FIA ed il Professor Alessandro Frati, neurochirurgo dell'Università di Roma La Sapienza, che ha raggiunto il Giappone su richiesta della Scuderia Ferrari. Sono arrivati oggi in ospedale ed hanno incontrato il personale medico responsabile del trattamento di Jules per essere informati sulle sue condizioni cliniche e quindi consigliare la famiglia. Il Professor Saillant e Frati hanno riconosciuto le eccellenti cure fornite dal Mie General Medical Center e ringraziato i colleghi giapponesi.

L'ospedale continuerà a monitorare e curare Jules. Ulteriori aggiornamenti medici saranno forniti quando ritenuto più appropriato".



IL PROFESSOR SAILLANT A YOKKAICHI

E' iniziato senza novità il secondo giorno di Jules Bianchi all'ospedale di Yokkaichi, dove il francese è ricoverato in seguito al terribile schianto di domenica a Suzuka. La famiglia si è stretta al 25enne nizzardo e aspetta di consultarsi con il chirurgo Gerard Saillant e il manager Nicolas Todt, appena arrivati in Giappone. Lo stato di salute del pilota della Marussia resta critico, ma stabile dopo l'intervento alla testa di domenica sera.

Gerard Saillant ha fondato nel 2010 con Jean Todt, presidente dellal Fia e padre di Nicolas, l'istituto del Cervello e del Midollo spinale (Icm). I giornalisti presenti hanno accettato di non fare fotografia o filmare Philippe Bianchi e sua moglie Christin. Intanto, il presidente della federazione internazionale, Jean Todt, ha chiesto al direttore di gara Charlie Whiting una relazione completa su quando accaduto nel finale del GP del Giappone.



ECCLESTONE CHIEDE INCHIESTA INDIPENDENTE

Intervistato dal Times, il boss della Formula 1 Bernie Ecclestone ha auspicato l'apertura di un'inchiesta indipendente per fare completa chiarezza sull'incidente di Jules Bianchi. "Per me è difficile dire cosa è successo - ha dichiarato il numero uno del circus - sarà un'inchiesta a scoprire esattamente cosa è andato storto. Abbiamo fatto tanto per la sicurezza ma le cose accadono e dobbiamo scoprirne i motivi. Ciò che è successo a Bianchi è stato uno choc terribile per tutti. I nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia".