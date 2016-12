Incidente Alonso: spunta l'amnesia 

17:07 - Diventa sempre piu difficile credere alla versione data dalla McLaren sull'incidente di Alonso. Colpa del vento? La teoria non regge o almeno fa molta fatica. Un'ulteriore indizio arriva da Barcellona con il team di Woking che avrebbe deciso di montare il vecchio Kers (Sistema di Recupero dell'Energia Cinetica) sulla MP4-30 per i test che guiderà Button. Questo significa che la causa dello schianto di Fernando potrebbe essere stata proprio una scossa elettrica, questa l'ipotesi piu accreditata. Un'indiscrezione che arriva da La Gazzetta dello Sport, mentre la scuderia inglese ha voluto precisare che si tratterà di una nuova versione della guarnizione, modificata però sempre dai tecnici della Honda. Ora anche la Fia vuole vederci chiaro e ha aperto un'inchiesta. Un atto dovuto per la sicurezza in pista.



In più il pilota spagnolo ha abbandonato l'ospedale Sant Cugat senza collarino, segno che l'impatto contro le barriere non sarebbe stato violento come spiegato anche da Vettel. Dunque potrebbe non esserci un trauma all'origine dello stop forzato. Gli esami fatti sono stati tutti negativi, ma spunta anche un amnesia retrograda che ha fatto preoccupare i medici. Pare appunto che Nando non ricordasse alcuni aspetti della sua vita e non solo la dinamica dell'incidente.

Alonso sta riposando nella sua casa di Oviedo e, clamorosamente, potrebbe anche saltare il primo GP del Mondiale in Australia. Kevin Magnussen, terzo pilota, è già stato allertato.



SUL WEB SPUNTA UN NUOVO VIDEO DEI SOCCORSI

In attesa di chiarire la dinamica dell'incidente, sul Web è spuntato un video inedito dei primi soccorsi ad Alonso. Immediato l'intervento dopo lo schianto, ma grande anche la concitazione attorno alla McLaren dello spagnolo.