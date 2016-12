Il rammarico di Marchionne: "Senza quell'errore di Kimi... Chissà, Hamilton"

6 settembre 2015 Il rammarico di Marchionne: "Senza quellʼerrore di Kimi... Chissà, Hamilton" Il presidente del Cavallino: "Sono contento, ma mi spiace per quellʼerrore al via. Sarebbe stato un altro Gp"

Secondo Vettel: impeccabile dal primo all'ultimo giro. Quinto Raikkonen, partenza da incubo (ultimo), rimonta da celebrarsi come si deve. Il Ferrari-day a Monza. Ed ecco Sergio Marchionne che non nasconde un rammarico: "Peccato. Senza quell'errore alla partenza di Raikkonen, se Kimi fosse stato al suo posto al via e non ultimo... Chissà, magari il risultato sarebbe stato diverso e non sarebbe stato così facile per Hamilton. Peccato, ma queste sono ipotesi e ha ragione chi vince".

E poi: "Sono contento della bravura dei piloti, della qualità della macchina, del recupero di Raikkonen... Ma chi fa festa oggi non è la Ferrari". La Mercedes di Rosberg in fumo? "Significa che anche loro hanno qualche fragilità, significa fino a che punto sono arrivati i limiti della Formula Uno".

ARRIVABENE: TESTA BASSA, AVANTI COSI'Le parole di Maurizio Arrivabene: "Abbiamo dimostrato che questa è una squadra unita non è un 'one man team'. C'è umiltà e forza di andare avanti sempre meglio. Per il resto della stagione continuiamo così, piedi per terra e testa bassa".