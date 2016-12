Hamilton: "Ho festeggiato molto il Mondiale, ecco perché ho tamponato tre auto"

Dopo essere stato pressato a lungo dalla stampa in merito al suo incidente a Montecarlo, Hamilton ha confessato: "Ho bevuto troppo durante i festeggiamenti per il Mondiale. Mentre tornavo a casa, il piede mi è scivolato su freno e frizione e ho fatto un incidente". Il pilota Mercedes, infatti, prima di arrivare in Brasile, ha tamponato tre macchine in sosta in piena notte mentre era alla guida della Pagani Zonda F LH (le iniziali del suo nome).