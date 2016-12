GP Messico, libere 3: passo indietro di Vettel, guida Verstappen

Dopo il grande venerdì, il sabato della Ferrari in Messico è iniziato sottotono. Passo indietro importante per Vettel e Raikkonen nelle Libere 3: Seb ha chiuso al sesto posto, non migliorando il crono delle Libere 2, proprio davanti a Kimi. Sorpresa Max Verstappen (Red Bull) che con il crono di 1:19.137 sogna la pole position. Bene anche Lewis Hamilton in seconda posizione davanti a Ricciardo e Rosberg.